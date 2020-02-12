Росатом заявил, что продолжает реализацию проекта по сооружению ядерного центра в Боливии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" продолжает работу над проектом строительства Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель госкорпорации.

"Росатом продолжает реализацию проекта сооружения ЦЯИТ в Боливии. Официальных уведомлений со стороны наших боливийских партнеров о приостановке проекта не поступало", - сказали в Росатоме.

Боливийское агентство ядерной энергетики (ABEN) в среду разместило на официальном сайте заявление, в котором отметило, что приостанавливает работу по этому проекту.