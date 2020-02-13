Кабмин рассмотрит поправки в бюджет по дополнительному финансированию соцвыплат

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин проведет в четверг заседание правительства, на котором будут рассмотрены изменения в федеральный бюджет 2020 года и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Как ранее заявлял Мишустин, эти поправки предполагают дополнительное финансирование мероприятий по социальной поддержке граждан, в том числе по выплате материнского капитала в увеличенном размере в соответствии с поручением президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию. Также на обсуждение вынесен проект изменений в бюджет Пенсионного фонда России на 2020-2022 годы.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался на уровень инфляции. Однако затем индексация была приостановлена и возобновлена только с 2020 года.

В ходе послания Федеральному собранию Путин предложил продлить программу материнского капитала как минимум до конца 2026 года и выдавать сертификат уже при рождении первого ребенка в объеме 466 тыс. рублей. Размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен на 150 тыс. рублей - до более 616 тыс. рублей.

Обеспечение лекарствами

Еще один значимый проект в повестке заседания правительства - поправки в законодательство РФ по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания. В частности, документ предусматривает создание Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств бюджетных ассигнований. Также планируется закрепить состав включаемых в этот регистр сведений и порядок его ведения.

Кроме того, законопроект предполагает установить периодичность пересмотра перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) не реже одного раза в год, осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП, а также предусмотреть лекарственное обеспечение населения в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем ЖНВЛП.

Правительство также планирует обсудить основные направления государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" до 2025 года. Документом предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (образование, культура, транспорт), совершенствованию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, а также государственной системы медико-социальной экспертизы. Ожидается, что на заседании будут рассмотрены основные направления программы и по итогам даны поручения федеральным органам исполнительной власти, направленные на повышение эффективности ее реализации.

Другие проекты и субсидии

В повестке дня заседания кабинета министров - поправки в закон о применении контрольно-кассовой техники в части требований к содержанию кассового чека или бланка строгой отчетности. Документ устанавливает обязанность указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности, сформированным при осуществлении расчетов с обменными знаками игорного заведения, отдельные реквизиты, позволяющие налоговым органам идентифицировать клиентов таких игорных заведений.

Кроме того, правительство обсудит поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, направленные на совершенствование системы и порядка применения дисциплинарного воздействия на осужденных с учетом соразмерности взыскания дисциплинарному проступку. В кабмине ожидают, что повышение размера дисциплинарного штрафа будет способствовать реализации задач уголовно-исполнительного законодательства в части определения средств исправления осужденных, а также регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. Также будут рассмотрены поправки КоАП РФ, которые предусматривают административную ответственность за нарушение заказчиком госзакупок срока оплаты по договору с субъектом малого и среднего предпринимательства. Предлагается за это ввести штраф на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. рублей.

Кроме этого кабмин обсудит изменения в свой регламент, согласно которым проекты поправок в КоАП впредь смогут вноситься в Госдуму только при наличии официальных отзывов правительства.

В повестке дня заседания также стоит вопрос о выделении регионам в текущем году 2 млрд рублей федеральных субсидий на софинансирование отдельных капитальных вложений. Речь идет об оснащении объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, а также создании или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типов. В частности, 1 млрд рублей будет направлен на создание 12 объектов спорта в 12 регионах РФ, а еще 1 млрд рублей позволит оснастить 40 объектов спортивной инфраструктуры 35 субъектов России спортивно-технологическим оборудованием.