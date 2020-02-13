Госдума обсудит вывод легального бизнеса из-под статьи о преступных сообществах

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении пакет внесенных президентом Владимиром Путиным законопроектов, направленных на смягчение валютного законодательства, один из которых предусматривает вывод из-под уголовной статьи об организованных преступных сообществах бизнес-структур, созданных без преступного умысла.

Законопроекты были внесены в нижнюю палату в конце декабря 2019 года. Согласно одному из них, статью 210 Уголовного кодекса предлагается дополнить примечанием о том, что "учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица", не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, "за исключением случая, когда эта организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений".

Помимо этого, законопроектом предлагается прописать в Уголовном кодексе, что нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовным преступлением только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

В ходе прямой линии в 2019 году президент РФ заявил, что "на сегодняшний день юридическая техника такова, что под преступное сообщество" можно подвести совет директоров любой организации. Данную ситуацию глава государства назвал недопустимой, добавив, что необходимо "внести изменения в действующий закон".

Другим законопроектом поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Статья 15.25 дополняется частью, устанавливающей административную ответственность за неисполнение обязанности по обеспечению зачисления на счета в уполномоченных банках средств, причитающихся по внешнеторговому договору с нерезидентом по валютным операциям, проведенным однократно либо неоднократно в течение одного года, если сумма указанных денежных средств превышает 100 млн рублей, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.