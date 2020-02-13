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Главы ТПП и Минпромторга представят в Париже заявку на проведение конгресса торговых палат

Также Сергей Катырин и Денис Мантуров встретятся с генеральным секретарем Международной торговой палаты Джоном Дентоном

ТАСС, 13 февраля. Делегация Торгово-промышленной палаты (ТПП) России во главе с ее руководителем Сергеем Катыриным и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представят в Париже заявку на проведение Всемирного конгресса торговых палат в Москве в 2023 году, сообщил в четверг ТАСС глава ТПП России.

"13-14 февраля наша делегация выезжает в Париж, где в первый день в штаб-квартире Международной торговой палаты пройдет презентация городов-кандидатов на право проведения Всемирного конгресса торговых палат в 2023 году. Денис Мантуров будет тоже участником этого мероприятия. Мы ранее направили членам генсовета Всемирной федерации торговых палат заявочную книгу, в которой представили Россию, Москву, Торгово-промышленную палату и нашу систему палат, их возможности провести конгресс. Расцениваем наши шансы на победу как достаточно высокие", - сказал Катырин.

Помимо Москвы, на проведение конгресса претендуют Женева (Швейцария) и Ставангер (Норвегия), палаты которых также выступят с презентацией. Конгресс проходит раз в два года поочередно на каждом континенте. В 2019 году он состоялся в Рио-де-Жанейро, в 2021 году он пройдет в Дубае. В случае победы Россия проведет это мероприятие впервые.

По словам руководителя ТПП России, голосование, по результатам которого будет определен победитель, пройдет в середине марта текущего года.

Также 13 февраля запланирована встреча Катырина и Мантурова с генеральным секретарем Международной торговой палаты Джоном Дентоном, 14 февраля у Катырина пройдет встреча с представителями ТПП Парижа и региона Иль-де-Франс.

Всемирный конгресс торговых палат - крупнейший форум по линии торговых палат, организатором которого является Всемирная федерация торговых палат. Она создана под эгидой Международной торговой палаты, которая занимается вопросами развития торгово-промышленных палат в мире и объединяет 12 тыс. торгово-промышленных палат и бизнес-организаций большинства стран мира.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияФранцияКатырин, Сергей Николаевич
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