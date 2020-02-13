Госдума рассмотрит законопроект о внесудебном порядке признания гражданина банкротом

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на пленарном заседании в четверг в первом чтении законопроект, вводящий порядок внесудебного признания гражданина банкротом. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

"В первом чтении будет рассмотрен вопрос, касающийся внесудебного банкротства гражданина. В целях повышения доступности, упрощения процедуры банкротства граждан этим законопроектом вводится норма о внесудебном порядке признания гражданина банкротом", - сказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Согласно законопроекту, сопровождение внесудебного порядка банкротства гражданина предлагается возложить на арбитражного управляющего, который будет обязан проверить соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. После этого он размещает сведения о возбуждении внесудебного порядка банкротства в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Последствия возбуждения внесудебного порядка сопоставимы с последствиями введения реструктуризации долгов - в частности, прекращается начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина.

В течение года кредиторы и уполномоченные органы имеют право подать заявление о признании должника банкротом в суд в общем порядке - такой срок предоставляется для улучшения жизненной ситуации гражданина, поиска более высокооплачиваемой работы, вступления в наследство. Если ситуация улучшилась, гражданин обязан сообщить об этом арбитражному управляющему и своим кредиторам, и тогда внесудебный порядок банкротства будет прекращен. В ином случае через год внесудебный порядок завершается наступлением банкротства гражданина в силу закона.

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет бесплатным - вознаграждение арбитражному управляющему, а также возмещение его расходов на публикацию в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве будет выплачиваться из фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, формируемого национальным объединением саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих. Сопровождать процедуру банкротства смогут только арбитражные управляющие, состоящие в СРО, являющейся членом национального объединения СРО: оно должно установить порядок и сроки выплаты вознаграждения и возмещения расходов управляющему.

Назревшие изменения

Авторы законопроекта обосновывают необходимость нововведения малой эффективностью ныне действующего судебного порядка признания банкротства.

"По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан - должников, вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с помощью которого можно погасить долги. В 2018 г. число судебных решений о признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017 г., в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства", - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркнул ранее Николай Николаев, действующий закон о банкротстве физических лиц не работает, потому что это очень дорого, и он не достигает реабилитационной функции, поскольку в процедуру банкротства "уходят" люди с долгами свыше 500 тыс. рублей, а новая схема позволит начать процедуру банкротства с долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.