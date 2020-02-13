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Мнучин: реализация первой фазы торговой сделки США и Китая замедлилась из-за коронавируса

Ориентировочные сроки перехода ко второму этапу сделки не установлены, отметил министр финансов США

ВАШИНГТОН, 13 февраля. /ТАСС/. Выполнение первого этапа новой торговой договоренности Пекина и Вашингтона замедлилось из-за распространения в Китае коронавируса COVID-19. Это подтвердил в среду министр финансов США Стивен Мнучин.

"Разумеется, наше основное внимание приковано к имплементации первой фазы. Как и ожидалось, это в определенной степени замедлилось из-за вируса", - заявил министр, выступая на слушаниях в финансовом комитете Сената Конгресса.

Согласно изложенной им информации, ориентировочные сроки перехода ко второму этапу сделки не установлены. "Мы этого не определили", - заявил Мнучин.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы экономический блок американского правительства пока концентрировал внимание на реализации первого этапа сделки. "Президент оставил в силе существенные пошлины [на импортируемые из Китая товары], чтобы у них [властей в Пекине] был стимул готовить вторую фазу. Они [эти пошлины] не будут сокращены, пока мы не достигнем данной цели", - подчеркнул глава Минфина США.

"Хорошая новость заключается в том, что [представитель США на торговых переговорах] посол [Роберт] Лайтхайзер и я [уже] разобрались с целыми главами второй фазы. Мы можем выкатывать их постепенно, это не обязательно должен быть [один] большой взрыв. Мы знаем, чего хотим во второй фазе", - добавил Мнучин.

Влияние на бизнес

Министр также заверил, что для американского бизнеса первый этап сделки чрезвычайно важен. "Мне кажется, первая фаза соглашения очень важна. Впервые речь идет о серьезных обязательствах [со стороны Китая], касающихся всего: вопроса принудительной [передачи] технологий, защиты патентов, структурных сельскохозяйственных вопросов, проблем сферы финансовых услуг, валюты, а также подлинных мер проверки", - отметил Мнучин.

Кроме того, он отрицательно ответил на вопрос одного из законодателей о том, ведет ли с китайскими коллегами диалог о кибератаке на Американское бюро кредитных историй Equifax в 2017 году. Ответственность за эту кибератаку и кражу данных примерно 145 млн американцев Министерство юстиции США возложило на хакеров, которых связало с Народно-освободительной армии Китая. "Это правоохранительный вопрос, поэтому у нас с ними конкретных обсуждений не было относительно Equifax", - сказал министр.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдМнучин, СтивенТорговая войнаКитайская вирусная пневмония
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