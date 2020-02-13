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"Ъ": "Лукойл" и "Новатэк" могут войти в активы "Газпром нефти" на Сахалине

По данным газеты, компании уже вели консультации по данному вопросу

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" и "Новатэк" рассматривают возможность вхождения своих активов в проекты нефтяных месторождений "Нептун" и "Тритон" на шельфе Сахалина, принадлежащих "Газпром нефти". Об этом в четверг сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, компании уже вели консультации по данному вопросу, однако дальнейшая перспектива пока не ясна.

В январе заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев сообщал журналистам, что компания предложила англо-голландской Shell войти в проекты "Тритон" и "Нептун" на Сахалине. По его словам, "уровень изученности месторождения дает возможность, чтобы предметно вести диалог с возможными партнерами, заинтересованными во вхождении в проект".

О проектах "Нептун" и "Тритон"

В начале сентября 2019 года заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов "Газпром нефти" Андрей Патрушев сообщал, что общие геологические запасы нефти месторождений "Нептун" и "Тритон" Аяшского лицензионного участка на Сахалине превысили 500 млн тонн нефтяного эквивалента. Геологические запасы "Тритона" составляют более 130 млн тонн нефтяного эквивалента, запасы "Нептуна" - более 400 млн тонн.

Аяшский лицензионный участок в Охотском море расположен в северо-восточной части шельфа острова Сахалин, в 55 км от береговой линии. Глубина моря на участке - до 90 м. Ранее на Аяшском лицензионном участке были выполнены сейсморазведочные работы 3D в объеме 2150 кв. км.

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