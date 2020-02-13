РЖД направили 19 млрд рублей на развитие подходов к портам Азово-Черноморского бассейна

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" направило 19,4 млрд рублей в 2019 году на реализацию инвестиционного проекта "Развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна", следует из сообщения, опубликованного на сайте РЖД.

"В течение года вновь уложено более 50 км пути, 96 стрелочных переводов, построено более 20 искусственных сооружений, установлено свыше 3,6 тыс. опор контактной сети, более 300 км кабелей систем организации движения и 165 км - связи. Объем работ по устройству земляного полотна превысил 75 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Кроме того, запущена работа двухпутной железнодорожной линии в обход Краснодарского узла. В прошлом году введено 43,6 км вторых путей. На Таманском полуострове завершена электрификация 124 км линий.

В результате была повышена провозная способность железной дороги в адрес портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2019 года до 87,2 млн т в год (+3,2 млн т в год к уровню 2018 года).