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"Ведомости": акционеры "Шереметьево" намерены выкупить более 30% акций у государства

"Шереметьево холдинг" сейчас владеет 66,1% акций аэропорта, Росимуществу принадлежат 30,46%
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Компания "Шереметьево холдинг", которая является контролирующим акционером столичного аэропорта "Шереметьево", намерена выкупить более 30% акций воздушной гавани у государства. Об этом в четверг сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

В Росимуществе и пресс-службе Шереметьево ТАСС не стали комментировать эту информацию. ТАСС направил запрос в Минтранс и Минфин.

На данный момент "Шереметьево холдинг" владеет 66,1% акций "Шереметьево", Росимуществу принадлежат 30,46% аэропорта. Госпакет акций Шереметьево оценивается примерно в 50-70 млрд рублей, отмечает издание. Продажа госпакета аэропорта по такой цене стала бы рекордной сделкой в авиатранспортной отрасли.

"Росимущество получило заявку от ООО "Шереметьево холдинг" на исполнение опциона по выкупу госпакета АО "Международный аэропорт "Шереметьево", - рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника. "Шереметьево холдинг" по акционерному соглашению имеет право на колл-опцион на выкуп госпакета, Росимущество - пут-опцион на продаже госпакета частному акционеру.

По информации газеты, частный акционер предлагает цену выкупа госпакета в соответствии с акционерным соглашением Росимущества и "Шереметьево холдинга", это оценка на момент консолидации активов аэропорта плюс 35%. Консолидация активов "Шереметьево" проходила с начала 2015 года по май 2017 года. До нее аэропорт почти на 100% принадлежал Росимуществу, а "Шереметьево холдинг" владел отдельными объектами на территории аэропорта. При консолидации частная компания получила в "Шереметьево" контрольный пакет.

Заявку частного акционера будут рассматривать также Минтранс РФ и Минэкономразвития, для определения окончательной цены Росимущество привлечет независимого оценщика.

Однако, по информации собеседников "Ведомостей", "Шереметьево холдинг" по акционерному соглашению имеет право с этой оценкой не соглашаться и отказаться от выкупа. Тогда госпакет может быть выставлен на открытый аукцион.

"Шереметьево" - крупнейший аэропорт России, основным акционером является "Шереметьево холдинг". Компанией "Шереметьево холдинг" на 100% владеет кипрская TPS Avia Holding. TPS Avia Holding на 65,22% принадлежит трасту семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% Аркадию Ротенбергу.

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