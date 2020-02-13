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Газовый конфликт России и Украины

Ляшко в суде требует запретить выплату премий в "Нафтогазе" после арбитража с "Газпромом"

Политик также требует признать противоправной бездеятельность правительства, которое не обеспечило ненадлежащий контроль ситуации в компании

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился в суд с требованием признать неправомерной выплату премий руководству компании "Нафтогаз" по итогам решения Стокгольмского арбитража в споре с "Газпромом". Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Окружного административного суда Киева.

"Истец Олег Ляшко просит суд признать противоправными действия кабинета министров Украины и компании "Нафтогаз Украины", которые заключаются в установлении и выплате, по мнению истца, необоснованных вознаграждений руководству компании "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, политик требует признать противоправной бездеятельность правительства, которое не обеспечило ненадлежащий контроль ситуации в компании, а также обязать ее руководство вернуть полученные деньги.

Речь идет о премиях, в размере 1% от $2,9 млрд, выплаченных "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража, то есть около $29 млн, которые предполагалось распределить между руководителями "Нафтогаза". Факт подобной выплаты вызвал широкий общественный и политический резонанс. Ее сочли непомерно высокой на фоне доходов граждан и состояния экономики страны. В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал отказ от выплаты премии нарушением трудового законодательства и пригрозил обратиться "в компетентные органы" для защиты своих интересов.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и УкраиныЛяшко, Олег Валерьевич
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