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Эксперты прогнозируют повышение урожайности зерновых на Ставрополье на 8-10% в 2020 году

Средняя урожайность зерна на Ставрополье в 2019 году составила 35,1 ц с га

НЕВИННОМЫССК, 13 февраля. /ТАСС/. Хорошее состояние посевов озимых зерновых культур на Ставрополье позволяет прогнозировать повышение в 2020 году уровня урожайности на 8-10% по сравнению с показателем прошлого года. Об этом в четверг сообщила заведующая лабораторией Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра Евгения Годунова.

"Пока на озимом поле обстановка не вызывает опасений, наоборот, посевы в целом находятся в хорошем состоянии, заложен неплохой потенциал <…> Пока можем сказать, что с учетом теплой зимы и хорошего развития посевов, ориентировочно урожайность в 2020 году может составить 38-40 ц с га", - сказала она во время совещания с представителями аграрного комплекса края в Невинномысске.

Средняя урожайность зерна на Ставрополье по итогам уборки 2019 года составила 35,1 ц с га. "Реализация потенциала зависит от многих факторов <…> Все будет зависеть от погодных условий и правильных действий на озимом поле, это касается проведения азотной подкормки, защитных мероприятий и так далее", - отметила Годунова.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что осень 2019 года и зима 2020 года в регионе отличались малым количеством осадков - осенью выпало 30% от нормы, зимой - порядка 50%. Ученые отмечают, что даже существующий дефицит влаги может позволять рассчитывать на неплохой урожай. Засуха весной и летом может принести серьезный ущерб. "Засуха в весенне-летний период может унести от 20% до 51% урожая", - пояснила Годунова.

Осеннюю посевную кампанию аграрии Ставропольского края провели в 2019 году на площади более 2 млн га, большая часть из них - на зерно (порядка 1,9 млн га). Урожай зерна без кукурузы в регионе в 2019 году составил 8,3 млн т.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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