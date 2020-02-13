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В Ингушетии намерены поддержать льготами женщин-предпринимателей

Власти республики рекомендовали муниципалитетам рассмотреть возможность предоставления помещений под бизнес на льготных условиях. Также планируется снизить процентную ставку на микрозаймы

МАГАС, 13 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены поддержать развитие в регионе женского предпринимательства снижением процентной ставки на микрозаймы и предоставлением льгот при аренде помещения под бизнес, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"С целью поддержки женского предпринимательства в Ингушетии рекомендуем администрациям городов и районов республики рассмотреть возможность предоставления помещений под льготные условия женщинам-предпринимателям, а Фонду поддержки предпринимательства региона - рассмотреть возможность снижения процентной ставки с 6 до 4% выдачи микрозайма для женщин-предпринимателей в Ингушетии", - передает пресс-служба слова и.о. руководителя Агентства инвестиционного развития Ингушетии Радмилы Нальгиевой.

Агентством также организована дискуссионная площадка на тему: "Женское предпринимательство как драйвер развития экономики и роста МСП". А для качественной реализации инвестпроектов в республике, ведомство занимается разработкой регламента кадрового обеспечения.

"В целях повышения инвестпривлекательности региона мы разрабатываем регламент кадрового обеспечения инвестиционных проектов, позволяющий закрепить за каждым проектом необходимый состав специалистов - как в процессе реализации проекта, при осуществлении строительных работ, так и на перспективу, после ввода объекта в эксплуатацию", - цитирует также пресс-служба Нальгиеву.

Как уточняет пресс-служба, сейчас в регионе реализуют пять крупных инвестпроектов - предприятие по переработке мяса индейки, завод алюминиевых сплавов, лесоперерабатывающий комбинат и т. д. Все предприятия власти региона намерены открыть и запустить до конца 2020 года.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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