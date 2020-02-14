Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя комиссии)", - говорится в указе.

Тем же указом президент исключил из состава комиссии бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.