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Путин включил Мишустина в состав комиссии ВТС с иностранными государствами

Тем же указом президент исключил из состава комиссии бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Включить в состав комиссии Мишустина М. В. - председателя правительства Российской Федерации (заместитель председателя комиссии)", - говорится в указе.

Тем же указом президент исключил из состава комиссии бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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