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СМИ: председатель совета директоров Samsung подал в отставку

Ранее Ли Сан Хун был признан виновным в нарушении законодательства, регулирующего деятельность профсоюзов

ТАСС, 14 февраля. Председатель совета директоров южнокорейской корпорации Samsung Ли Сан Хун покинул свой пост на фоне недавнего тюремного приговора по делу о препятствовании деятельности профсоюзов. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на компанию.

Как отмечает агентство, вскоре совет директоров корпорации назначит нового председателя.

17 декабря 2019 года Ли Сан Хун был признан виновным в нарушении законодательства, регулирующего деятельность профсоюзов. Его приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Всего по этому делу проходят 32 сотрудника Samsung, 26 из которых были признаны виновными. Осужденные пытались использовать личную информацию о членах профсоюзов, чтобы ограничить их влияние.

В последнее время многие топ-менеджеры Samsung оказались в центре громких скандалов. Так, 9 декабря вице-президент и двое других представителей руководства Samsung были приговорены к 1,5 года лишения свободы за финансовые махинации.

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