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Курс доллара на Мосбирже снизился до 63,6 рубля

Курс евро снизился до отметки 68,89 рубля

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3 копейки и составил 63,6 рубля.

Курс евро снизился на 10 копеек, до отметки 68,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,25%, до уровня в 3117,66 пункта.

Индекс РТС увеличился на 0,01% и составил 1543,62 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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