Российские крабодобывающие компании готовы строить флот на родине при поддержке властей

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Дальневосточные крабодбывающие предприятия, которые по условиям получения квот на вылов краба должны строить свой флот на российских верфях, готовы работать с ними при поддержке государства, но опасаются, что не смогут выполнить обязательства из-за сложной ситуации в отрасли. Об этом сообщили ТАСС представители крабодобывающих компаний.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в мае 2019 года закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты дают право добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. Однако крабодобывающие предприятия по условиям аукциона должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов они приобрели. Первые крабовые аукционы Росрыболовство провело в октябре 2019 года. По их итогам бюджет РФ пополнился на 142,4 млрд рублей, распределено 35 лотов. Предприятиям необходимо за 180 дней заключить контракты с судостроителями и в течение пяти лет построить 35 среднетоннажных судов для промысла краба.

Не успели подготовиться

По данным Минвостокразвития, крабодобывающие предприятия Дальнего Востока уже заключили договоры на строительство 15 судов на общую сумму 25,5 млрд рублей. Более половины - восемь судов - построит "Находкинский СРЗ", еще пять - судостроительное предприятие "Восточная верфь". Хабаровский судостроительный завод построит два судна, заказчик которых - компания "Маг-Си Интернешнл" - уже частично оплатил материалы, из которых будут строить корпуса.

По условиям аукционов, суда должны быть построены в течение пяти лет, иначе победитель аукциона лишится своей квоты. В декабре 2019 года полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам, что этот срок может быть увеличен до семи лет, поскольку краболовы для дальневосточных верфей являются новой продукцией.

Вице-президент крупной компании по добыче и переработке краба и рыбы ГК "Антей" из Владивостока Сергей Скляр сообщил, что предприятие планирует строить семь судов на "Находкинском судоремонтном заводе". "Шесть из них по условиям аукциона и одно дополнительное. Пока планируется построить суда за пять лет, в очень напряженном графике. Если правительство продлит срок до семи лет, результат будет гарантирован", - сказал он.

Крабовые суда от рыбодобывающих отличаются только оборудованием, которое монтируется в корпусе, размером которого и определяются возможности судна, объяснил ТАСС президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

"Суда, которые добывают и транспортируют краба в живом виде, оборудуются танками (чанами) с системами подачи воды, аэрации, охлаждения и очистки. Суда-процессоры оборудованы заводом по переработке краба и холодильным оборудованием. Но сами корпуса практически не отличаются от рыбных, все делается из одного железа и по аналогичным проектам", - сказал Дупляков.

Он считает, что за то время, в течение которого ведется дискуссия о строительстве флота для промысла краба, российские судостроители не совсем подготовились к заказу такого количества судов, при том, что сейчас времени на раскачку практически нет, и срок, отведенный на строительство всей серии, уже идет.

"Три года прошло с тех пор, как стало ясно, что в том или ином виде, либо по инвестиционным, либо по аукционным квотам, строить флот краболовам придется, около 40 единиц. Но верфи оказались не готовы к такому объему единовременного заказа. Если посчитать, то гарантированные сейчас 35 корпусов стоимостью приблизительно по 1,5 млрд рублей каждый, создают портфель заказов на 50-55 млрд рублей в течение пяти лет. И эти заказы потенциально могли бы взять три-четыре завода, чтобы за пять лет серийно построить необходимые суда. Это было бы и дешевле для заказчиков, и выгоднее для заводов. Но этого не произошло, заказчикам приходится самим заниматься проектами судов, изучать потенциальные возможности верфей и делать сложный выбор, так как основные риски ложатся на плечи победителей аукционов", - пояснил Дупляков.

Кадры и долги

Сейчас победители аукционов, опасаясь неисполнения обязательств по строительству флота и потери своих квот, очень тщательно подбирают подрядчиков. По итогам распределения квот на аукционах группа компаний "Русский краб" за пять лет должна построить на российских верфях 10 судов. В настоящее время она только изучает возможности судостроительных предприятий.

"Каждое предприятие-исполнитель анализируется на предмет наличия необходимого производственного комплекса: глубина и обустроенность достроечной набережной, навигационные ограничения, достаточность производственного персонала, история строительства гражданских судов в срок и в соответствии с бюджетом проекта", - сообщили ТАСС в ГК "Русский краб".

Генеральный директор другой компании - "Маг-Си Интернешнл" - Михаил Котов отмечает, что его специалисты также оценили все судостроительные заводы Дальнего Востока и пришли к выводу, что все они находятся приблизительно в одних условиях, а основные трудности верфей связаны с нехваткой кадров.

"Главная проблема - нехватка квалифицированных специалистов. Мы надеемся, что люди поймут, что в этой сфере есть работа, и пойдут учиться на эти специальности. Это дело мы, наверное, сможем сделать вместе. Тогда все выстроится так, как должно быть", - отметил Котов.

Еще одной проблемой становятся многомиллионные долги верфей, пояснил ТАСС источник в крабодобывающей отрасли. Работа с ними может осложниться тем, что перечисляемые подрядчикам платежи будут в первую очередь списываться судебными приставами вместо закупки материалов для судов и их постройки.

"Хабаровский судостроительный завод" имеет остаток непогашенной задолженности по исполнительным производствам в размере свыше 200 млн рублей. ПАО "Амурский судостроительный завод" имеет 145 млн рублей исковых требований, 30 млн рублей непогашенных долгов по исполнительным листам. И это только данные открытых источников", - привел пример собеседник агентства.

Судоверфи готовы

Доля построенных отечественными верфями судов в российском промысловом флоте сегодня невелика. По данным Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), в которую входит около 40 предприятий, в том числе Амурский и Хабаровский судостроительные заводы, среди российских судовладельцев она достигает только 10-20%. Тем не менее, предприятия заявляют о готовности работать с крабодобывающими компаниями и выполнять их заказы.

ОСК стала поручителем по договору займа на 700 млн рублей, который 13 февраля подписали Выборгский судостроительный завод и Фонд развития промышленности. "Средства необходимы, чтобы модернизировать мощности и увеличить в 1,3 раза объем серийного производства рыболовецких траулеров и судов-краболовов. Основными заказчиками продукции являются российские рыбопромысловые и краболовные предприятия Мурманской, Архангельской области и Дальнего Востока", - сообщили журналистам в ОСК.

По словам генерального директора судостроительного предприятия "Восточная верфь" Олега Сиденко, предприятию не потребовалось значительной дополнительной подготовки, чтобы принять заказы для строительства краболовных судов. "Мощности для полного цикла судостроения у нас готовы всегда. Суда такого водоизмещения мы всегда строим - нет разницы, пограничные, рыболовецкие, военно-морские или буксиры", - рассказал ТАСС Сиденко, добавив, что уже в конце 2020 года первое крабодобывающее судно, построенное на предприятии, будет спущено на воду для проведения испытаний.

Власти дальневосточных регионов ранее также анонсировали готовность местных судостроителей принимать заказы от крабодобывающих предприятий. Так, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сообщал, что Амурский и Хабаровский судостроительные заводы могут получить заказ не менее чем на семь судов-краболовов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выражал уверенность в том, что строительство краболовных судов даст толчок для роста всей отрасли и позволит верфям трудоустроить тысячи человек. "И это даст возможность трудоустроить тысячи людей, пополнить краевой бюджет и, самое главное, вернуть судоремонт в регион", - говорил он.

Цены и субсидии

При этом, по мнению экспертов отрасли, российские верфи не выигрывают в цене у зарубежных. Производство одного корпуса краболова на них обойдется в 1,5-1,7 млрд рублей - в несколько раз больше, чем в соседнем Китае. Чтобы поддержать развитие судостроения на Дальнем Востоке, правительство РФ прорабатывает механизм его субсидирования.

Ранее первый замглавы Минвостокразвития Сергей Тырцев сообщал ТАСС, что компании, которые будут заказывать суда-краболовы на дальневосточных верфях, смогут получить компенсацию 20% стоимости строительства - около 340 млн рублей за каждое судно. Всего на выплату субсидий за первые 16 краболовов потребуется около 5 млрд рублей.

Представители крабодобывающих предприятий отмечают, что субсидии они смогут получить только после того, как суда будут построены, и помимо них ждут от властей обеспечения стабильности в отрасли.

"Мы уже начали строить суда на российских верфях. Предприятия вкладывают большие деньги, в том числе кредитные, и это инвестиции не только в строительство флота, но и в развитие судостроительной отрасли. Я не сомневаюсь, что все суда будут построены, не без трудностей, конечно, но мы очень надеемся, что государство окажет нам необходимую поддержку. Обеспечит стабильность законодательства о рыболовстве, не будет в десятки раз повышать для предприятий ставки сбора за пользование водными биоресурсами, упростит механизм подтверждения постройки судна на территории Российской Федерации, субсидирует часть затрат на строительство флота", - отметил Дупляков.