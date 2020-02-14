Лукашенко: Минск продолжит закупать нефть у других стран, даже если она дороже российской

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом он сказал пятницу во время поездки в Светлогорск (Гомельская область).

Белорусский лидер рассказал, пишет агентство БелТА, что во время переговоров в Сочи 7 февраля президент России Владимир Путин выразил сомнение, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - привел Лукашенко слова Путина. В ответ президент Белоруссии сообщил, что Минск продолжит диверсифицировать закупки. "Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - пояснил он.