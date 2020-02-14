{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лукашенко: Минск продолжит закупать нефть у других стран, даже если она дороже российской

Президент Белоруссии заявил, что страна продолжит диверсифицировать закупки, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях"

МИНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской. Об этом он сказал пятницу во время поездки в Светлогорск (Гомельская область).

Белорусский лидер рассказал, пишет агентство БелТА, что во время переговоров в Сочи 7 февраля президент России Владимир Путин выразил сомнение, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. "Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?" - привел Лукашенко слова Путина. В ответ президент Белоруссии сообщил, что Минск продолжит диверсифицировать закупки. "Чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", - пояснил он.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссия
Реклама на ТАСС
"Газпром" снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году
Всего экспорт "Газпрома" в страны Западной Европы уменьшился на 9%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС