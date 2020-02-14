Минсельхоз планирует провести переговоры с Китаем о поставках продукции в Россию

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз планирует провести переговоры с Китаем об условиях поставок продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В целях развития торговых отношений с Китаем и организации бесперебойных поставок сельхозпродукции Минсельхоз планирует совместно с Россельхознадзором провести переговоры с китайскими партнерами по условиям поставок китайской продукции на российский рынок", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, 14 февраля во Владивостоке прошло совещание под председательством заместителя министра сельского хозяйства Оксаны Лут, посвященное текущей ценовой ситуации на рынке овощей и доступности продукции данной товарной группы для населения Дальнего Востока. В ходе совещания было отмечено, что в настоящий момент ценовая ситуация в ДФО стабилизируется. Повышение цен на овощную продукцию наблюдалось в конце января из-за закрытия пунктов пропуска на российско-китайской границе, однако в феврале поставки возобновились, продукция начала поступать на территорию Российской Федерации. Кроме того, большинство регионов оперативно переориентировались на закупки овощей из регионов Сибирского и Уральского федеральных округов, а также стран ближнего зарубежья - Азербайджана, Казахстана, Ирана и других государств.

В Минсельхозе отметили, что для увеличения поставок российской продукции в субъекты ДФО министерство проработает варианты оказания господдержки при транспортировке овощей", - заверили в министерстве. Как заявила Лут, запасы продовольствия овощной группы в дальневосточных регионах в данный момент достаточны, а с возобновлением поставок китайской продукции цены начали снижаться.

Глава "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков ранее отмечал в разговоре с корр. ТАСС, что овощи, фрукты и морепродукты составляют основу китайского продовольственного экспорта в Россию. В структуре импорта овощей по странам Китай занимает первое место. Основное направление экспорта овощей и фруктов из Китая в РФ - Дальний Восток.