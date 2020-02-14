Huawei назвала обвинения Минюста США политическим преследованием

ТАСС, 14 февраля. Китайская компания Huawei назвала политическим преследованием новые обвинения, выдвинутые против нее Министерством юстиции США. Соответствующее заявление компания опубликовала на своем сайте в пятницу.

"Уже долгое время власти США используют силы всей страны, чтобы преследовать частную компанию. Они прибегают ко всем имеющимся в их распоряжении средствам: законодательным, административным, юридическим и дипломатическим. Они даже пытаются настроить общественное мнение против Huawei, чтобы помешать нормальной работе компании <...> Новые обвинения Минюста США - часть этой кампании. Это откровенное политическое преследование", - говорится в заявлении.

В сообщении компании также отмечается, что обвинения "не раскрывают ничего нового" и основаны на уже разрешенных в пользу Huawei гражданских делах, которые Минюст США теперь намерен рассматривать как уголовные.

13 февраля Министерство юстиции США представило дополненное обвинительное заключение в отношении китайской компании Huawei. В него, в частности, добавлен новый пункт обвинения, в котором инкриминируется нарушение американских законов о рэкете и вымогательстве, а также "вступлении в сговор" и мошенничество с целью "присвоения высоких технологий" неких американских компаний.

Представители Минюста США в январе 2019 предъявили в Нью-Йорке Huawei и ее дочерним структурам обвинения в ряде преступлений. В их числе финансовое мошенничество, отмывание средств и нарушение санкций США в отношении Ирана.