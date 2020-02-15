США после вступления в силу первой фазы сделки с КНР создали орган для разрешения споров

ТАСС, 15 февраля. Аппарат представителя США на торговых переговорах в пятницу объявил о создании отдела по двусторонней оценке и урегулированию споров, связанных с выполнением положений первой фазы торговой сделки с Китаем. Необходимость в формировании этого органа предусмотрена одним из пунктов соглашения, говорится в сообщении аппарата.

Основными задачами нового ведомства станут наблюдение за выполнением китайской стороной своих обязательств по договору и сотрудничество с аналогичным органом в КНР для разрешения возможных проблем. Отдел возглавит заместитель представителя Соединенных Штатов на торговых переговорах Джеффри Герриш. Кроме того, будет создана горячая линия для возникающих у заинтересованных сторон жалоб, касающихся осуществления Китаем положений сделки.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и президент США Дональд Трамп. Объем торгового соглашения, по словам Трампа, превысит 200 млрд долларов в этом году и будет расти ежегодно. Первая фаза договоренности вступила в силу 14 февраля.