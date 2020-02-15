В Каракасе заявили, что из-за санкций США экономика Венесуэлы терпит убытки в $116 млрд

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Экономика Венесуэлы из-за американских санкций терпит убытки в размере $116 млрд. Об этом в субботу сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес на пресс-конференции в Каракасе.

"Мы предъявили иск администрации [президента США Дональда] Трампа, потому что из-за финансовой и экономической блокады США против Венесуэлы наша экономика терпит убытки в размере $116 миллиардов", - сказал Родригес, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

В четверг глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прибыл в Гаагу для подачи в Международный уголовный суд жалобы на США из-за ограничительных мер в отношении южноамериканской республики. Каракас обвиняет Вашингтон "в преступлениях против человечности, которые стали результатом принудительных односторонних санкций, которые вводятся с 2014 года".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.