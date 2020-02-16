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В Иране считают, что ушедшим из страны из-за санкций США компаниям будет сложно вернуться

Заместитель министра иностранных дел республики Аббас Арагчи подчеркнул, что "те, кто следует в фарватере политики США, ставит народ Ирана в очень сложные условия, и иранская нация этого им не забудет"

ТЕГЕРАН, 16 февраля. /ТАСС/. Компаниям, которые предпочли уйти из Ирана из-за санкций США, будет нелегко вернуться обратно к работе в стране. Такое мнение высказал в воскресенье заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Компании, которые покидают Иран, должны знать, что теряют [иранский] рынок и не смогут легко вернуться обратно", - цитирует его агентство IRNA. По словам Арагчи, "те, кто следует в фарватере политики США, ставит народ Ирана в очень сложные условия, и иранская нация этого им не забудет".

Слова замминистра стали реакцией на сообщения о том, что южнокорейские компании Samsung и LG покидают иранский рынок.

В мае 2018 года США объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому и возобновили действие экономических санкций против Тегерана. После этого множество иностранных компаний начали выходить из проектов, которые они осуществляли в Иране.

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СШАИран
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