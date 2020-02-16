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Распространение коронавируса нового типа

На Хайнане начали оформлять разрешения на работу для иностранцев в удаленном режиме

Соответствующий сервис заработал в условиях распространения на острове коронавируса нового типа

ХАЙКОУ /Китай/, 16 февраля. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань запустили услугу по оформлению разрешения на работу для иностранцев в удаленном режиме. Об этом сообщает местный информационный портал "Наньхайван".

Соответствующий сервис, согласно заявлению провинциального Управления по науке и технологиям, заработал в условиях распространения на острове коронавируса нового типа. В связи с этим местные власти стремятся перевести оказание как можно большего числа услуг в режим онлайн, чтобы снизить риск перекрестных инфекций в государственных учреждениях и избежать столпотворений в общественных местах.

Сотрудники соответствующих ведомств, пишет портал, будут связываться с подающим заявление по телефону, а готовые документы и разрешение на работу доставлять по почте. В особых случаях, когда требуется консультация и личная встреча, подающий заявку может прийти в ведомство в установленное время по предварительной записи. При этом от всех посетителей требуют надевать защитные маски и быть готовыми к проверке температуры тела на входе.

Теги
КитайХайнаньРаспространение коронавируса нового типа
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