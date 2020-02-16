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Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне

Добыча начнется на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи"

ТАСС, 16 февраля. Кувейт и Саудовская Аравия начнут в воскресенье экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи", расположенных в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом заявил министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель.

"Пробная добыча нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи" начинается сегодня", - приводит его слова агентство KUNA. Как подчеркнул министр, до конца нынешнего года уровень добычи нефти в нейтральной зоне достигнет 550 тыс. баррелей в сутки.

Соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне было подписано Саудовской Аравией и Кувейтом в декабре 2019 года после перерыва, продлившегося более трех лет. На месторождениях региона добывалось около 0,5% мировых запасов нефти.

Теги
КувейтСаудовская Аравия
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