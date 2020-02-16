{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мюнхенская конференция по безопасности — 2020

Главы МИД Белоруссии и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

Стороны при этом позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Вопросы сотрудничества Белоруссии и Саудовской Аравии в различных секторах экономики, включая энергетику, обсудил министр иностранных дел республики Владимир Макей с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

"Предметно были обсуждены возможности расширения взаимодействия по ряду направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах", - отметили в белорусском МИД. По его данным, в ходе встречи стороны позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшей перспективе заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня, проинформировали в МИД Белоруссии.

На фоне отсутствия договоренностей с Россией о поставках нефти в Белоруссию 14 февраля президент Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Варшавой о реверсе по нефтепроводу "Дружба" нефти, закупаемой в США и Саудовской Аравии.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям поставок нефти в республику. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. Власти Белоруссии занимаются вопросами компенсации за ущерб от поступления в апреле прошлого года "грязной нефти" из РФ.

Теги
БелоруссияСаудовская АравияМюнхенская конференция по безопасности — 2020
Реклама на ТАСС
Кувейт и Саудовская Аравия начнут добычу нефти в нейтральной зоне
Добыча начнется на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС