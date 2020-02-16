Главы МИД Белоруссии и Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества в энергетике

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Вопросы сотрудничества Белоруссии и Саудовской Аравии в различных секторах экономики, включая энергетику, обсудил министр иностранных дел республики Владимир Макей с саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило в воскресенье на своем сайте внешнеполитическое ведомство Белоруссии.

"Предметно были обсуждены возможности расширения взаимодействия по ряду направлений, в том числе в энергетической, цифровой и сельскохозяйственной сферах", - отметили в белорусском МИД. По его данным, в ходе встречи стороны позитивно оценили развитие двустороннего диалога и взаимодействия. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшей перспективе заседания совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, а также об обмене визитами различного уровня, проинформировали в МИД Белоруссии.

На фоне отсутствия договоренностей с Россией о поставках нефти в Белоруссию 14 февраля президент Александр Лукашенко заявил, что Минск договаривается с Варшавой о реверсе по нефтепроводу "Дружба" нефти, закупаемой в США и Саудовской Аравии.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, но не пришли к согласию по условиям поставок нефти в республику. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Первая партия норвежской нефти поступила 26 января на ОАО "Нафтан". 11 февраля "Белнефтехим" сообщил о заборе технологической нефти из системы нефтепроводов "Дружба" для поставок на свои НПЗ. Власти Белоруссии занимаются вопросами компенсации за ущерб от поступления в апреле прошлого года "грязной нефти" из РФ.