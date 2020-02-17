"Ъ": Минприроды хочет провести аукцион на интересующие "Лукойл" участки Каспия

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минприроды РФ предложило выставить на аукцион неразведанные участки на шельфе Каспийского моря Тюлений-1, Тюлений-2 и Тюлений-3, права на доступ к которым запрашивал "Лукойл". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо главы министерства Дмитрия Кобылкина президенту РФ Владимиру Путину.

В январе глава "Лукойла" Вагит Алекперов просил представить компании доступ к этим участкам для геологоразведочных работ. Он предложил воспользоваться заявительным принципом, введенным Минприроды в 2016 году, по которому ведомство предоставляет лицензию на запрашиваемый участок для геологического изучения без проведения торгов.

Как сообщает "Коммерсантъ", такой подход, по мнению Кобылкина, "может быть расценен иными органами государственной власти и участниками рынка как преждевременный и недостаточно обоснованный". Вместо этого министр предложил выставить участки Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 на аукцион, "в условиях которого будут предусмотрены конкретные требования по наличию у недропользователя и дальнейшему развитию добычной и транспортной инфраструктуры региона". Такая формулировка условий сделала бы "Лукойл" явным фаворитом аукциона, говорится в публикации.

Кобылкин подчеркнул, что правовой статус Каспийского моря остается неопределенным, так как Конвенция о правовом статусе Каспия ратифицирована еще не всеми участниками.

В конце января Минприроды сообщало ТАСС, что прорабатывает вопрос о доступе "Лукойла" на три новых участка недр в российском секторе Каспийского моря по заявительному принципу.

В 2018 году главы России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана подписали конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Документ закрепляет за пятью государствами исключительные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.