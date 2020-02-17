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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: прирост прибылей ведущих компаний мира сократится на 11 п. п. из-за коронавируса

Издание Nikkei отмечает, что введенные карантинные ограничения привели к разрыву многих производственных цепочек и сокращению потребительского спроса

ТОКИО, 17 февраля. /ТАСС/. Прирост чистой прибыли 12 тыс. ведущих корпораций планеты в январе - марте сократится на 11 п. п. по сравнению с показателем предыдущего квартала из-за проблем, вызванных распространением нового коронавируса. Такие расчеты публикует в понедельник японская газета Nikkei.

По данным ее экспертов, в последнем квартале 2019 года чистая прибыль 12 тыс. ведущих компаний мира выросла на 16 п. п. по сравнению с показателем того же периода год назад. Однако в январе - марте, по прогнозам, она увеличится не более, чем на 5 п. п., а в Китае, как ожидается, сократится на 16 п. п. по сравнению с данными на первый квартал предыдущего года.

Это связано с тем, что распространение коронавируса и введенные в связи с этим карантинные ограничения привели к разрыву многих производственных цепочек и сокращению потребительского спроса прежде всего в КНР, отмечает газета.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число летальных исходов в Китае приближается к 1,8 тыс., выздоровели свыше 10,8 тыс., число зараженных превысило 70,5 тыс. человек.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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