{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минтранс запустил эксперимент для внедрения ЭТрН и ЭПЛ при автоперевозках

Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых автоперевозках, следует из сообщения ведомства.

Он будет проводится до 30 октября 2020 года на территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края, уточняется в сообщении.

Проект позволит повысить безопасность дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя. При этом перевод на "цифру" почти 3 млрд первичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур.

Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

Для реализации эксперимента до 28 февраля будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

Эксперимент ускорит запуск Суперсервиса 22 "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" - комплексной электронной государственной услуги цифрового оформления перевозочного процесса на принципах "единого окна". "Для нас принципиально важно отточить все процедуры совместно с бизнесом, сделать открытую госплатформу для всех коммерческих сервисов. Далее мы будем подключать другие виды транспорта. Это обеспечит реальную мультимодальность и цифровую трансформацию целого сектора экономики страны", - отметил заместитель министра транспорта России Алексей Семенов, руководящий реализацией проекта.

Теги
РоссияКраснодарский крайТатарстанКалужская областьРязанская область
Реклама на ТАСС
Путин 17 февраля встретится с Борисовым
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что они обсудят вопросы ТЭК и ОПК
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС