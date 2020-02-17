Минтранс запустил эксперимент для внедрения ЭТрН и ЭПЛ при автоперевозках

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минтранс России запустил эксперимент для внедрения электронной транспортной накладной (ЭТрН) и электронного путевого листа (ЭПЛ) при пассажирских и грузовых автоперевозках, следует из сообщения ведомства.

Он будет проводится до 30 октября 2020 года на территории Москвы, Татарстана, Московской, Калужской, Рязанской областей и Краснодарского края, уточняется в сообщении.

Проект позволит повысить безопасность дорожного движения за счет цифровизации предрейсового контроля технического состояния транспортного средства и медосмотра водителя. При этом перевод на "цифру" почти 3 млрд первичных документов, ежегодно оформляемых перевозчиками, сократит издержки бизнеса, ускорит и упростит прохождение контрольно-надзорных процедур.

Макет единой государственной информационной системы для сбора, обработки и хранения данных из ЭПЛ и ЭТрН разрабатывает ФГУП "ЗащитаИнфоТранс".

Для реализации эксперимента до 28 февраля будет создана Межведомственная рабочая группа, включающая представителей МВД, ФНС, Минтранса, Ространснадзора, Росавтотранса, Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ).

Эксперимент ускорит запуск Суперсервиса 22 "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" - комплексной электронной государственной услуги цифрового оформления перевозочного процесса на принципах "единого окна". "Для нас принципиально важно отточить все процедуры совместно с бизнесом, сделать открытую госплатформу для всех коммерческих сервисов. Далее мы будем подключать другие виды транспорта. Это обеспечит реальную мультимодальность и цифровую трансформацию целого сектора экономики страны", - отметил заместитель министра транспорта России Алексей Семенов, руководящий реализацией проекта.