ЦБ одобрил блокчейн-проект "Норникеля" для токенизации продукции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Банка России по развитию финансового рынка одобрил блокчейн-платформу "Норникеля" для выпуска и оборота цифровых прав, пилотный проект сможет заработать после вступления в силу закона "О цифровых финансовых активах". Это следует из сообщения регулятора.

О планах запустить платформу для торговли металлами с использованием токенов основной акционер и президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщил в марте 2019 г. Позднее он говорил, что апробация платформы пройдет до конца 2019 г., токенизировать планируется до 20% продукции компании. В 2020 г. продажи через токены могут составить 10-15% от всех продаж, рассчитывает "Норникель".

Пилотирование блокчейн-платформы проводилось в регулятивной "песочнице" Банка России - на площадке, позволяющей протестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке, которые пока не соответствуют текущему регулированию. В случае успешного пилотирования проекта можно инициировать подготовку законодательных изменений для внедрения технологии.

"По итогам пилотирования Банк России предложил включить в проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны государственными органами и бизнесом", - приводятся в сообщении слова директора департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зимина. Начать свою деятельность платформа сможет после вступления закона в силу.

По словам старшего вице-президента "Норникеля" Сергея Батехина, которого цитирует пресс-служба компании в своем сообщении, данная платформа может стать первым значимым проектом в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров. "Для эмитентов новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов - доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования", - отметил он.

О законопроекте

Законопроект о цифровых финансовых активах принят в первом чтении Госдумой в мае 2018 г. В первоначальной редакции документ вводил определение этих активов (к ним относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракта, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

В марте 2019 г. комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять во втором чтении измененную редакцию законопроекта, из которого были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта. В тексте дается определение для цифровых финансовых активов: таковыми признаются цифровые права, включающие, в частности, обязательственные и иные требования, а также возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам.

На сегодняшний день законопроект во втором чтении не рассмотрен.