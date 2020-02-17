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"Ъ": Минтранс предлагает увеличить субсидирование региональных авиаперевозок

Субсидии предлагается увеличить на 1,1 млрд рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Минтранс предлагает увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 1,1 млрд рублей, неосвоенных в 2019 году, сообщает газета "Коммерсантъ".

В публикации отмечается, что вопрос рассматривался на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам, но, по данным источников издания в правительстве, решение по нему не принято.

На 2020 год в бюджете заложено 8,35 млрд рублей.

От авиакомпаний поступило 24 заявки на выполнение полетов по 440 субсидируемым маршрутам при выделении из бюджета 34 млрд рублей на субсидии.

В S7 "Ъ" отметили, что им согласовано 16% объема заявки. Там объяснили, что первоочередно надеются получить объемы, указанные в первоначальной заявке, по уже согласованным для субсидирования маршрутам, а уже позже - по новым направлениям.

Перевозчик рассказал также, что из-за нехватки госсредств субсидирование части маршрутов одобрено не в полном объеме. Таким образом, некоторые выполнявшиеся в прошлом году рейсы в этом году придется отменить.

Авиакомпания отмечает, подчеркивая положительный эффект от работы механизма, что на базе программы субсидирования им удалось развить большое количество межрегиональных маршрутов.

Ни в Росавиации, ни в других компаниях комментариев изданию по вопросу не дали.

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