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Комитет Госдумы одобрил ко II чтению условия ставки 0% налога на прибыль у медорганизаций

Госдума планирует рассмотреть законопроект 3 марта

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, уточняющий условия применения медицинскими организациями нулевой ставки налога на прибыль. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект, инициированный группой депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, на заседании 3 марта.

Сейчас для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, установлена нулевая ставка налога на прибыль. Одним из обязательных условий применения ставки 0% выступает то, что в штате такой организации численность медперсонала, имеющего сертификат специалиста, в общей численности работников непрерывно в течение налогового периода должна составлять не менее 50%. При этом с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской деятельности может быть подтверждено либо сертификатом специалиста, либо свидетельством об аккредитации специалиста.

Применение предусмотренных Налоговым кодексом гарантий в виде 0% ставки по налогу на прибыль медицинской организации поставлено в зависимость только от численности работников, имеющих сертификат специалиста. В связи с этим законопроектом предлагается установить в качестве одного из критериев применения 0% ставки по налогу на прибыль численность медперсонала, имеющего право на осуществление медицинской деятельности, независимо от документа, подтверждающего такое право.

Необходимость внесения изменений обусловлена полным переходом к 1 января 2026 года от сертификатов специалистов к свидетельству об аккредитации как условию осуществления медицинской практики в РФ, указывают авторы законопроекта. Проект документа подготовлен с целью защиты законных интересов медицинских организаций, говорится в пояснительной записке.

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