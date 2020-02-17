Кабмин разработает меры поддержки отечественных производителей при реализации нацпроектов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ разработает меры поддержки отечественных производителей при реализации нацпроектов и инвестпрограмм госмонополий, заявил вице-премьер Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Работаем также над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов, да собственно и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий. Это огромные деньги, которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономике и рост нашей промышленности", - сказал Борисов.

Вице-премьер также пообещал в течение трех месяцев разобраться в сфере топливно-энергетического комплекса, которую он стал курировать в новом правительстве.

"Наметил для себя три месяца для полного возможного погружения, в основном через посещение ключевых объектов ТЭК. Уже познакомился с Советом рынка, посетил Системного оператора Единого энергетического комплекса, "Россети". Побывал на открытии гидроэлектростанции в Северной Осетии - Алании [Зарамагской ГЭС-1] - уникальный объект, 346 мегаватт мощности, который открывает, конечно, новые перспективы для республики", - сказал Борисов.