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Более 11 млрд рублей направят на модернизацию электросетей Ингушетии в 2020-2024 годах

По словам директора филиала "Ингушэнерго" Адама Цечоева, программа модернизации находится на согласовании в Минэнерго РФ

МАГАС, 17 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Северный Кавказ" планирует направить на модернизацию всего электросетевого комплекса Ингушетии 11 млрд рублей до конца 2024 года, рассказал журналистам на своей пресс-конференции директор филиала "Ингушэнерго" Адам Цечоев.

"В 2019 году весной был проведен аудит состояния электросетевого комплекса республики. Специалисты дали развернутое заключение о состоянии всех сетей и оборудования региона, и оно было неудовлетворительное. По результатам проведенного аудита было принято решение на уровне гендиректора "Россетей" Павла Ливинского о создании и реализации на территории региона масштабной программы модернизации электросетевого комплекса, которая рассчитана на период 2020-2024 годы. Объем финансирования - чуть больше 11 млрд рублей", - сказал Цечоев.

По его словам, программа модернизации на данный момент находится на согласовании в Минэнерго РФ.

"Износ электросетевого оборудования приближается к 100% - все основные питающие центры и подстанции у нас ветхие, построенные в конце 50-60 годов прошлого века. Тогда и плотность населения была в разы ниже, сейчас и инфраструктура, соцобъекты строятся, и объем необходимой электроэнергии растет. В 2024 году, после реализации программы, в регионе не будет с энергоснабжением вообще никаких проблем", - добавил директор филиала.

Также в Ингушетии планируют реализовать масштабный проект по реконструкции распределительных сетей 6 - 0,4 кВ стоимостью более 1,2 млрд рублей, которая предполагает полную замену аварийных и дефектных опор, оголенного провода на самонесущий изолированный, установку новых современных интеллектуальных приборов учета.

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