Ученые из Германии разработают мобильный симулятор энергосетей для ветряных электростанций

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Ученые немецкого научно-исследовательского института Fraunhofer IWES приступили к разработке мобильного симулятора энергосетей, который позволит тестировать степень интеграции ветряных электростанций и предлагать варианты сетевой оптимизации. Об этом сообщило издание Offshore Wind.

"Симулятор Mobil-Grid-CoP станет крупнейшим среди аналогов и позволит проводить испытания объектов мощностью до 20 МВт, что открывает возможности работы с целыми парками ветряных электростанций. Кроме того, программное обеспечение позволит проводить анализ сетевой динамики, причем решение будет абсолютно мобильным и доступным для использования в полевых условиях", - сообщил руководитель проекта Геза Квисторф.

В будущем Mobil-Grid-CoP можно будет использовать для моделирования различных вариантов конфигурации сети с помощью алгоритмического сценарного анализа. Помимо идентификации сетевых сбоев, симулятор также позволит тестировать изменения частоты подачи электроэнергии от ветряных турбин и анализировать их возможные последствия.

Проект рассчитан на три года и финансируется федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWi). Ввод в эксплуатацию запланирован на осень 2022 года.