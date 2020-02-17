КНДР купила у России 12 породистых лошадей за $75,5 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. КНДР в октябре 2019 года купила у России 12 скакунов на $75,5 тыс. Об этом сообщил портал NK News.

В этом месяце председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на белом коне поднялся на гору Пэктусан, которая считается у корейцев священной. В декабре он проехал по местам боевой славы у подножия этой же горы, в районе которой в годы Второй мировой войны действовали лагеря отрядов партизан, составившие костяк будущей Корейской народной армии. При этом NK News отметил, что конь Ким Чен Ына мог быть не из тех, что купили осенью.

По информации портала, руководители КНДР давно закупают породистых лошадей из России. Отмечается, что в августе 2016 года власти приобрели двух лошадей общей стоимостью $5,6 тыс. При этом начало таких покупок было положено в 2003 году, когда в КНДР в подарок были отправлены три жеребца орловской породы Алтайского конного завода, которых потом страна стала закупать регулярно.

NK News пишет, что по приказу Ким Чен Ына для его конных тренировок были переоборудованы две взлетно-посадочных полосы, которые сейчас представляют собой дорожки для верховой езды.