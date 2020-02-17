Акции En+ будут торговаться на Московской бирже с 18 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Торги обыкновенными акциями международной компании En+ Group на Московской бирже начнутся 18 февраля 2020 года. Об этом сообщается в понедельник на сайте торговой площадки.

Номинальная стоимость бумаг под регистрационным номером 1-01-16625-A составляет $0,00007 (около 0,0044 рубля по текущему курсу), всего будет обращаться 638 848 896 акций.

En+ Group 13 февраля подала заявку на листинг обыкновенных акций на Московской бирже. Заявка была подана в рамках планов создать диверсифицированную платформу для инвесторов в долевые инструменты и расширения доступа компании к рынкам капитала.

Вместе с этим En+ Group направила заявку на делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Московской биржи. Делистинг произойдет в соответствии с договоренностью между компанией и торговой площадкой в течение двух месяцев с даты начала торгов обыкновенными акциями En+ на Московской бирже.

Точная дата делистинга расписок пока не известна, ее объявят позже. До этого момента на Московской бирже будут продолжать торговаться как GDR, так и обыкновенные акции компании.

В настоящее время на Московской бирже торгуются только GDR En+. Одна GDR En+ эквивалентна одной обыкновенной акции группы. Также бумаги En+ торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE).

En+ Group - интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 млн тонн в год (через контрольный пакет в ОК "Русал"). "Евросибэнерго" входит в группу и управляет энергетическими предприятиями En+.