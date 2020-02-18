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"Известия": для онлайн-продажи алкоголя планируют использовать портал госуслуг и биометрию

Уточняется, что доставкой товара будут заниматься курьерские службы, а также "Почта России"
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© Сергей Петров/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила использовать единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг для продажи алкоголя через интернет, что позволит подтвердить возраст покупателя. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо ассоциации председателю правительства Михаилу Мишустину и Минфину, Росалкогольрегулированию (РАР), Минпромторгу и Минкомсвязи.

Согласно иницииативе АКИТ, покупатель сначала оформит покупку в интернет-магазине, после выбора способа оплаты ему необходимо будет пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, логин и пароль которого будет связан с ЕБС. Затем покупателю будет предложено на камеру произнести пять цифр, которые появятся на экране. Эти данные позволят подтвердить личность и возраст покупателя. Кроме того, организация также предлагает ввести онлайн-проверку мест доставки.

"Такой подход позволит детально изучить потенциальные риски, создаст практическую базу для разработки подзаконных нормативных актов, а также даст возможность выстроить бизнес-процессы компаний в полном соответствии с будущим законодательством", - приводят "Известия" текст обращения.

Уточняется, что доставкой товара будут заниматься курьерские службы, а также "Почта России".

В Минпромторге изданию заявили, что такой эксперимент станет технической обкаткой функциональных возможностей Единой государственной автоматической системы учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В Минсельхозе сообщили, что предложение поступило в ведомство и прорабатывается. В пресс-службе правительства уточнили, что инициатива перенаправлена в Минфин. В Минфине, РАР, Минкомсвязи и Минздраве на запросы издания на момент публикации не ответили. Кроме того, в "Ростелекоме", операторе ЕБС, подчеркнули, что система может быть использована для подтверждения возраста, так как она интегрирована с Единой системой идентификации и аутентификации, где хранятся подтвержденные персональные данные миллионов граждан.

О законопроекте

Планировалось, что закон о легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. При этом предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как пояснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

По информации РБК, Минфин доработал законопроект и планировал приступить к его реализации с 1 января 2020 года. На первом этапе - до 1 января 2021 года - вести онлайн-продажи смогут только производители и оптовые компании, а продавать можно будет исключительно вина и игристые вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

На втором этапе, до 1 января 2023 года, интернет-торговля должна распространиться на продукцию сельскохозяйственных компаний, производящих вина, а также на производителей пива и пивных напитков, сидра, медовухи, пуаре и оптовые компании, работающие с этой продукцией.

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