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В некоторых штатах Венесуэлы зафиксированы проблемы с электричеством

В марте 2019 года в республике произошло несколько массовых отключений электричества. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС

КАРАКАС, 18 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере в пяти штатах Венесуэлы, а также в некоторых районах Каракаса наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Об этом сообщила мониторинговая международная некоммерческая организация NetBlocks в понедельник в Twitter.

"Серия отключений электроэнергии прервала подключение к интернету в нескольких штатах Венесуэлы в 19:15 по местному времени [2:15 вторника мск]. Данные сети показывают, что затронуты штаты Карабобо, Лара, Мерида, Сулия и Тачира, а также некоторые районы Каракаса", - говорится в сообщении.

По данным газеты El Nacional, проблемы с подачей электроэнергии также наблюдаются в штатах Ансоатеги, Апуре, Арагуа, Боливар, Португеса и Трухильо.

В марте прошлого года в республике произошло несколько массовых отключений электричества, когда без света оставались Каракас и большинство штатов. По данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. По многим обесточенным регионам прокатилась волна грабежей, только в штате Сулия ущерб от действий злоумышленников превысил $50 млн. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэла
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