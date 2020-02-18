Проектно-изыскательные работы начались на местах строительства моста через Лену в Якутии

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Консорциум госкорпорации "Ростех" и группы ВИС, с которой ранее было заключено концессионное соглашение о строительстве моста через реку Лену в Якутии, начала проектные изыскания на площадке будущего сооружения, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства республики.

Мост через реку Лену должен пройти от села Старая Табага (входит в городской округ Якутск) до села Хаптагай (Мегино-Кангаласский район). В ноябре прошлого года было принято предварительное решение прохождения подъездов к мостовому переходу вдоль берега, не задевая села Старая Табага, что не изменит традиционный уклад жизни жителей села и позволит минимизировать количество подпадающих под строительство земельных участков. Как отметил ранее глава Якутии, в настоящее время зарезервирован 81 земельный участок в районе города Якутска и Мегино-Кангаласского района.

"На место будущей строительной площадки перебазированы четыре буровые установки для старта изыскательских работ "со льда". Специалистами получены первые образцы мерзлого грунта, которые переданы для анализа в лабораторию Якутского государственного научно-исследовательского института строительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для определения оптимальной трассировки и мест расположения опор моста в русле реки Лены начался анализ космических снимков для создания цифровой модели местности. Также будут установлены термометрические колонны до начала ледохода (ледоход обычно ожидается в мае), которые позволят определить температурные характеристики грунтов под основания опор моста.

"Проектные изыскания пройдут в несколько этапов. В летний бесснежный период запланировано проведение археологических исследований. Их цель - обнаружение и сохранение возможных памятников культурного наследия в зоне строительства. Результаты будут учтены при корректировке оси трассы", - добавили в пресс-службе.

Работы идут в сотрудничестве со специализированными организациями и уполномоченными надзорными органами, в том числе с Ленским государственным бассейновым управлением водных путей и судоходства, ГУ МЧС России по Якутии и Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

О проекте

Строительство моста через Лену вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения - "Вилюй", "Лена" и "Колыма". Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год.

По предварительным оценкам, общая протяженность трехпилонного двухполосного вантового моста составит более 3 км, а протяженность подходов - около 11 км. Строительство моста предполагается вести с трех временных островков, которые расположатся в русле реки. Для проведения работ предполагается привлечение флота Ленского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства.

Точный размер капитальных затрат определят по итогам проектирования и прохождения федеральной государственной экспертизы. Внебюджетные средства могут составить порядка 30 млрд рублей. Жизненный цикл проекта - 25 лет. Из них шесть лет отведены на проектирование и строительство и 19 лет на эксплуатацию концессионером. В феврале 2020 года власти Якутии сообщили, что на возмещение затрат концессионера при проектировании и строительстве моста республика направит 20,2 млрд рублей.