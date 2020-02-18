Глава "Бриллиантов "Алроса" — о самом дорогом в России камне и эффекте нового коронавируса

Основная особенность цветных бриллиантов — их редкость, объяснил Винихин. По его словам, в природе такие камни встречаются с частотой один на 10 тысяч. Уже сейчас в масштабах рынка на них приходится всего доля процента, и на фоне истощения известных месторождений такие камни будут встречаться все реже.

"С учетом закрытия рудника Аргайл в Австралии мы становимся крупнейшим в мире производителем цветных алмазов. А значит, можем претендовать на лидерство на рынке цветных бриллиантов. У нас есть активы, богатые цветными алмазами, — "Севералмаз" и "Алмазы Анабара", — напомнил Винихин. Именно на их россыпях и были добыты уникальные камни "Призрак Розы" и "Жар-Птица". Сегодня мощности "Алросы" позволяют обрабатывать до 12 тыс. карат таких бриллиантов в год (1 карат равен 0,2 грамма — прим. ТАСС).

А вот специалистов, способных действительно качественно гранить такие камни, в России — единицы. К тому же цветные алмазы в силу особенностей строения обладают высоким внутренним напряжением — это означает большой риск, что камень может просто лопнуть во время огранки.