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Минвостокразвития готовит предложения об изменениях в налогообложении инвесторов в ДФО

В ближайшее время все изменения внесут в законодательство, сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики разрабатывает предложения по изменениям в налогообложении для инвесторов, сообщил во вторник журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"В рамках преференций, которые сегодня распространяются в режиме территорий развития, смотрим, насколько мы конкуренты с граничащими странами, и понимаем, что инвесторов надо поддерживать постоянно. В том числе поступают инициативы от бизнеса, который предлагает платить налоги сразу, не отложено, как вариант, но меньше и на протяжении всего проекта", - сказал он.

Козлов добавил, что министерство получило соответствующее поручение от вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и занимается разработкой предложений. "Занимаемся сейчас изучением всех предложений и в ближайшее время подготовим предложения для рассмотрения на уровне правительства РФ и внесения изменений в законодательство", - сказал министр.

Сегодня на Дальнем Востоке реализуются несколько крупных программ, направленных на развитие территории. Запущены режимы со специальными условиями для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт Владивосток (СПВ). Созданы отдельные институты развития, которые помогают привлекать в дальневосточные проекты финансирование, подбирать кадры для производств.

Для резидентов ТОР и СПВ действуют льготные ставки по налогу на прибыль в 0% в федеральный бюджет и в 5% в региональный бюджет в течение первых пяти лет работы. В последующие пять лет ставка налога составляет не менее 10%.

Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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