Матвиенко заявила, что Россия готова помочь Замбии в разведке полезных ископаемых

ЛУСАКА, 18 февраля. /ТАСС/. Россия обладает мощной геологоразведочной школой и могла бы помочь Замбии в разведке ее полезных ископаемых и минеральных ресурсов, сказала во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом Замбии Эдгаром Чагвой Лунгу.

"Мы знаем, что Замбия обладает большими запасами минеральных ресурсов. Мы только что обсуждали с коллегой, господином [председателем парламента республики Патриком] Матибини, что в России очень мощная геологоразведочная школа, наука, профессиональные кадры. Мы могли бы при, естественно, определенных условиях и взаимовыгодных договоренностях помочь в разведке полезных ископаемых, минеральных ресурсов, если в этом будет заинтересованность Замбии", - отметила Матвиенко, которая находится с официальным визитом в Замбии.

Спикер также отметила успешно развивающееся сотрудничество в военно-технической сфере между РФ и Замбией. При этом она предложила "для более четкой организации этой работы" создать межправительственную рабочую группу, которая "могла бы оперативно решать текущие вопросы, определять направления дальнейшего сотрудничества".

"Если вы поддержите, можно было бы дать поручение нашим министерствам обороны, министерствам иностранных дел проработать создание такой рабочей группы, которая была бы механизмом координации работы в военно-технической сфере", - подчеркнула Матвиенко.

Финансирование центра ядерной науки

Матвиенко уверена, что Россия и Замбия найдут возможные варианты по финансированию центра ядерной науки и технологий в африканской республике.

"Сейчас начало строительства центра ядерной науки и технологий приостановлено в силу незавершенности решения финансовых вопросов. Хочу сказать, что ваше обращение к президенту России осенью прошлого года внимательно рассматривается, изучается нашими министерствами и ведомствами. Я надеюсь, уверена, что совместными усилиями мы найдем возможные варианты содействия финансированию, в первую очередь, начала строительства центра ядерной науки и технологий", - сказала Матвиенко, обращаясь к Лунгу.

По словам спикера, на данный момент есть все условия для развития сотрудничества между Россией и Замбией в сфере высоких технологий. Она назвала строительство центра ядерной науки и технологий приоритетным двусторонним проектом.

"С момента подписания соглашения в 2017 году проделана очень большая работа. Мы знаем, что Замбия рассматривает строительство центра ядерной науки и технологий как первый шаг в развитии мирного использования атома и в перспективе планирует рассматривать вопрос о строительстве атомной электростанции. Конечно, это качественно изменит экономику Замбии. Замбия сможет не только обеспечить в полном объеме свои потребности в электроэнергии, но и экспортировать ее в другие страны", - подчеркнула Матвиенко.

"Росатом" и правительство Замбии в рамках "Атомэкспо 2017" в Москве заключили ряд контрактов и соглашений для развития ядерной инфраструктуры в этой стране. В частности, были подписаны контракт на оказание услуг проведения оценки и развития ядерной инфраструктуры республики, контракт на предварительные инженерные изыскания в Замбии компанией "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом), соглашение о создании центра ядерной науки и технологий в Замбии.