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ЕС добавил три страны и одну территорию в черный список налоговых гаваней

Турция получит дополнительное время на завершение налоговых реформ

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Европейский союз включил Сейшельские Острова, Острова Кайман, Палау и Панаму в черный список налоговых гаваней. Об этом сообщила во вторник пресс-служба совета ЕС.

"Данные государства или территории не провели налоговые реформы в установленное время", - говорится в пресс-релизе. Отмечается, что Турция, учитывая, что она выполнила большинство условий ЕС, получит дополнительное время на завершение необходимых процедур.

После этого решения в основном черном списке налоговых гаваней, не сотрудничающих с ЕС в фискальной сфере, значатся 12 государств и территорий - помимо вышеуказанных, это Американские Виргинские острова, Американское Самоа, Гуам, Фиджи, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Вануату.

Черный и серый списки налоговых гаваней ЕС были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, таких как "Панамское досье" или "Люксембургское досье", когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов и компаний политиков и бизнесменов всего мира (которые по какой-то причине почти не содержали данных о гражданах США), использовавших офшоры для уклонения от налогов.

Теги
ПанамаТурцияПалауСейшельские Острова
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