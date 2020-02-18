Оператор "Деловые Линии" присоединился к Хартии участников рынка грузоперевозок

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Один из крупнейших российских логистических операторов "Деловые Линии" присоединился к Хартии участников рынка грузоперевозок автомобильным транспортом, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"Мы полностью поддерживаем главную миссию Хартии - восстановить добросовестную конкуренцию на всем рынке. Кроме плюсов для саморегуляции рынка, наличие подписи под документом станет и своеобразной маркой качества для клиентов при выборе партнера по грузоперевозкам", - пояснили в пресс-службе оператора.

Хартия была создана по инициативе Общественной палаты РФ в июле 2019 года с целью восстановить добросовестную конкуренцию на этом рынке, а также сформировать нетерпимое отношение к компаниям, нарушающим налоговое, административное и отраслевое законодательство РФ. В настоящее время членами Хартии являются более тысячи организаций.

"Деловые Линии" были основаны в 2001 году. География доставки - более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Восточная Азия и Европа. Автопарк насчитывает свыше 4 тыс. машин, а сеть терминалов состоит из более 260 подразделений в 181 городе России.