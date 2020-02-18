Росрыболовство в два раза увеличило народам Севера квоты на вылов пеляди в 2020 году

ТАСС, 18 февраля. Енисейское территориальное управление Росрыболовства за два года более чем в два раза увеличило норму вылова пеляди для коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Предложение поступило от МВД региона, сотрудники которого контролируют законность вылова биоресурсов на территории края, сообщается в понедельник на сайте МВД региона.
"По предложению ГУ МВД с 2019 год произошло перераспределение Росрыболовством квот добычи (вылова) отдельных видов водных биоресурсов в пользу коренного населения, квота на вылов пеляди коренными жителями увеличилась с 4,5 до 8,1 тонн в 2019 году и до 10,3 тонны в 2020 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что перераспределение в пользу коренных народов произошло за счет сокращения квот для промышленного вылова.
Ранее обсуждался вопрос создания на Таймыре отдельных рыбопромысловых участков для ведения традиционного хозяйства.
Представителям коренных народов рыбопромысловые участки предоставляются на общих основаниях с более обеспеченными промышленными предприятиями, которые выигрывали конкурсы. По мнению Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, рыбопромысловые участки для ведения традиционного хозяйства необходимо создать на озерах и всех реках Таймыра, от Енисея до Хатанги.
Рыболовство - важная составляющая традиционного образа жизни коренного населения. В Красноярском крае насчитывается около 17 тысяч человек восьми народностей, в основном живущих на Таймыре - нганасаны, энцы, ненцы, эвенки, долганы, кето, чулымцы, селькупы.
Пелядь озерно-речная промысловая рыба, относится к роду сигов.