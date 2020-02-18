Росрыболовство в два раза увеличило народам Севера квоты на вылов пеляди в 2020 году

ТАСС, 18 февраля. Енисейское территориальное управление Росрыболовства за два года более чем в два раза увеличило норму вылова пеляди для коренных малочисленных народов Севера (КМНС). Предложение поступило от МВД региона, сотрудники которого контролируют законность вылова биоресурсов на территории края, сообщается в понедельник на сайте МВД региона.

"По предложению ГУ МВД с 2019 год произошло перераспределение Росрыболовством квот добычи (вылова) отдельных видов водных биоресурсов в пользу коренного населения, квота на вылов пеляди коренными жителями увеличилась с 4,5 до 8,1 тонн в 2019 году и до 10,3 тонны в 2020 году", - говорится в сообщении.