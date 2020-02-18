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Чеботарев: задачи по развитию СКФО после передачи МЭР функций Минкавказа сохраняются

В январе президент России Владимир Путин упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Планы по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) сохраняются после передачи Миниэкономразвития функций упраздненного Министерства РФ по делам Северного Кавказа. Об этом сообщил во вторник замминистра экономического развития России Сергей Чеботарев на совещании под председательством полномочного представитель президента в СКФО Юрия Чайки в Магасе.

"В начале года функции и полномочия Минкавказа переданы Министерству экономического развития РФ, но при этом те планы и задачи, о которых мы все говорим, которые мы исполняем, мы все сохраняем", - сказал Чеботарев, который возглавлял Минкавказ до упразднения, а после был назначен замглавы Миниэкономразвития.

Президент России Владимир Путин 21 января упразднил Министерство РФ по делам Северного Кавказа. Правопреемником Минкавказа было назначено Минэкономразвития. Тогда же был подписан указ о назначении новым главой Минэкономразвития губернатора Пермского края Максима Решетникова, который сменил на этом посту Максима Орешкина, позже ставшего помощником главы государства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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