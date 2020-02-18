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В новой модели развития СКФО предусмотрят активизацию привлечения внебюджетных средств

По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Чеботарева, в 2020 году также будет продолжена работа над совершенствованием стратегии развития округа

МАГАС, 18 февраля. /ТАСС/. Разрабатываемая новая модель развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) будет предусматривать более активное и широкое привлечение внебюджетных инвестиций в регионы СКФО. Об этом на совещании под председательством полномочного представителя президента РФ в округе Юрия Чайки в Магасе сказал замминистра экономического развития РФ Сергей Чеботарев.

"В настоящее время разрабатывается новая модель развития СКФО, которая учитывает формат государственно-частного партнерства. То есть более активное и широкое привлечение внебюджетных инвестиций в регион. На сегодняшний день есть запрос на разработку новых норм поддержки экономического развития и нам необходимо совместно усиливать работу в этом направлении", - сказал он.

Чеботарев также подчеркнул, что в текущем году будет продолжена работа над совершенствованием стратегии развития округа. "Согласно нормативным документам, обновленная стратегия развития СКФО должна быть принята до конца 2020 года. Мы ее разрабатываем", - сказал он.

Госпрограмма "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года была утверждена в 2012 году, среди ее основных целей - стимулирование инвестиционной активности и привлечение капитала в экономику региона, создание современной туристической инфраструктуры, снижение безработицы, модернизация школ, детсадов, больниц и других социальных объектов. В течение ближайших трех лет на реализацию госпрограммы планируется направить более 40 млрд рублей.

Теги
Чайка, Юрий ЯковлевичРоссияИнгушетияСКФОЧеботарев, Сергей Викторович
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