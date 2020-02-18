Пятигорск в 2020 году планирует получить более 41 млн рублей курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Пятигорск Ставропольского края планирует в 2020 году получить более 41 млн рублей курортного сбора. Общественный совет города решит, на благоустройство каких объектов будут направлены эти средства, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"Плановый показатель поступлений курортного сбора на 2020 год определен в размере 41 млн 403 тыс. рублей. Этот прогноз согласован с министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. По оперативным данным сумма поступлений курортного сбора за январь составила 3 млн 441 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по итогам прошлого года Пятигорск собрал 48,7 млн рублей курортного сбора. "Перечень объектов, на благоустройство которых будут направлены средства курортного сбора, будет в ближайшее время согласован с Общественным советом Пятигорска. Затем его направят в министерство туризма и оздоровительных курортов для организации дальнейшей работы", - добавили в пресс-службе.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В эксперименте в Ставропольском крае участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.