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Минфин 19 февраля проведет аукционы по размещению ОФЗ трех выпусков

Ведомство, в частности, предложит ОФЗ-ПД объемом 20 млрд рублей и ОФЗ-ИН объемом почти 10,71 млрд рублей

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ проведет 19 февраля аукционы по размещению трех выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

В частности, Минфин предложит на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года объемом 20 млрд рублей. Также министерство предложит ОФЗ-ИН с индексируемым номиналом серии 52002 (погашение 2 февраля 2028 года) объемом почти 10,71 млрд рублей.

Кроме того, на аукционе будет доступно ОФЗ-ПД выпуска 25084 с датой погашения 4 октября 2023 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отмечается в сообщении Минфина.

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