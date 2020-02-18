{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россети Северный Кавказ" направят 811 млн рублей на ремонт энергообъектов на Ставрополье

Специалисты компании отремонтируют более 1 тыс. 660 км линий электропередачи всех классов напряжения в течение года

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" направят в 2020 году более 811 млн рублей на ремонт энергообъектов Ставропольского края, что на 10% больше, чем в 2019 году. Работы направлены на повышение надежности и улучшение качества электроснабжения потребителей региона, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" приступили к реализации ремонтной программы 2020 года в Ставропольском крае. В текущем году на ремонт энергооборудования и энергообъектов филиала "Ставропольэнерго" компания "Россети Северный Кавказ" направит более 811 млн рублей. В сравнении с прошлым годом финансирование ремонтной программы увеличено почти на 10%", - отметили в компании.

По данным пресс-службы, в течение года специалисты энергокомпании отремонтируют более 1 тыс. 660 км линий электропередачи всех классов напряжения, заменят более 17 тыс. изоляторов, свыше 2,7 тыс. опор и более 450 км провода. На питающих центрах 35-110 кВ предусмотрены капитальный и средний ремонт 13 силовых трансформаторов, замена 990 разъединителей и выключателей. В числе наиболее крупных объектов - подстанции "Зеленокумская" в Советском городском округе, "Прибрежная" в Шпаковском районе, "Скачки-1" в Пятигорске.

Отмечается, что ремонтные работы пройдут и более чем на 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Энергетикам предстоит отремонтировать свыше 200 силовых трансформаторов. Запланирована также расчистка трасс воздушных линий электропередачи от поросли. Всего в этом году трассы воздушных линий будут расчищены на площади 121 га.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа Дагестанской сетевой компании, Дагестанской энергосбытовой компании, "Каббалкэнерго", "Севкавказэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Чеченэнерго".

Теги
РоссияСКФО
Реклама на ТАСС
Законопроект о регулировании рынка такси вернули авторам
Этот документ, в частности, определяет ответственность агрегаторов такси и обязывает иностранных таксистов подтверждать водительскую квалификацию в России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС