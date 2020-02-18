"Россети Северный Кавказ" направят 811 млн рублей на ремонт энергообъектов на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" направят в 2020 году более 811 млн рублей на ремонт энергообъектов Ставропольского края, что на 10% больше, чем в 2019 году. Работы направлены на повышение надежности и улучшение качества электроснабжения потребителей региона, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" приступили к реализации ремонтной программы 2020 года в Ставропольском крае. В текущем году на ремонт энергооборудования и энергообъектов филиала "Ставропольэнерго" компания "Россети Северный Кавказ" направит более 811 млн рублей. В сравнении с прошлым годом финансирование ремонтной программы увеличено почти на 10%", - отметили в компании.

По данным пресс-службы, в течение года специалисты энергокомпании отремонтируют более 1 тыс. 660 км линий электропередачи всех классов напряжения, заменят более 17 тыс. изоляторов, свыше 2,7 тыс. опор и более 450 км провода. На питающих центрах 35-110 кВ предусмотрены капитальный и средний ремонт 13 силовых трансформаторов, замена 990 разъединителей и выключателей. В числе наиболее крупных объектов - подстанции "Зеленокумская" в Советском городском округе, "Прибрежная" в Шпаковском районе, "Скачки-1" в Пятигорске.

Отмечается, что ремонтные работы пройдут и более чем на 1,5 тыс. трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ. Энергетикам предстоит отремонтировать свыше 200 силовых трансформаторов. Запланирована также расчистка трасс воздушных линий электропередачи от поросли. Всего в этом году трассы воздушных линий будут расчищены на площади 121 га.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям на территории Северо-Кавказского федерального округа, осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре, а также исполняет функции единоличного исполнительного органа Дагестанской сетевой компании, Дагестанской энергосбытовой компании, "Каббалкэнерго", "Севкавказэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго", "Калмэнергосбыт" и "Чеченэнерго".